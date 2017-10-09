Азай Гулиев будет наблюдать за президентскими выборами в Кыргызстане в качестве специального координатора избирательной миссии ОБСЕ

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Депутат азербайджанского парламента, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев 10 октября отбудет в Кыргызстан для наблюдения за предстоящими в этой стране президентскими выборами в качестве специального координатора избирательной миссии ОБСЕ.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, до дня голосования А.Гулиев проведет встречи с официальными представителями Кыргызстана, членами парламента, участвующими на выборах кандидатами и руководителями политических партий, в том числе представителями НПО и СМИ, ознакомится с предвыборной ситуацией.

15 октября А.Гулиев будет наблюдать за ходом голосования в избирательных участках и процессом подсчета голосов.

16 октября специальный координатор избирательной миссии ОБСЕ проведет посвященную итогам президентских выборов пресс-конференцию с участием других международных организаций, представит предварительное мнение совместно с ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламентом и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, ответит на вопросы журналистов.

Визит завершится 17 октября.