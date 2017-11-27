Азад Рагимов встретился с Рамзаном Кадыровым

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Согласно приглашению, направленному президенту Ильхаму Алиеву наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном, Азербайджан был представлен на финале соревнования Формула-1 в столице ОАЭ Абу-Даби министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в ОАЭ.
Прибывшего в страну с целью участия в мероприятии министра в аэропорту встретил министр изменения климата и окружающей среды ОАЭ Тани Ахмед аль-Зеюди.
В рамках мероприятия А. Рагимов встретился с наследным принцем шейхом Мухаммадом бен Зайдом аль-Нахайяном.
Министр передал шейху приветствия и благодарность за приглашение. Шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян в свою очередь поблагодарил за участие в мероприятии и попросил передать главе Азербайджана свои приветствия.
Кроме того, А. Рагимов встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдуллой бен Зайдом аль-Нахайяном, министром толерантности шейхом Нахайяном бен Мубареком аль-Нахайяном, с принцем Великобритании Эндрю, главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, президентом Международной федерации фехтования Алишером Усмановым.
В мероприятии и встречах принимал участие посол Азербайджана в ОАЭ Дашгын Шикаров.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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