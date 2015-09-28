​Азад Рагимов: Пекин всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Политический диалог между Азербайджаном и Китаем находится на высоком уровне.

Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов, выступая на мероприятии празднования 66-летия независимости КНР в Баку.

«КНР стала одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. Официальный Пекин неоднократно высказывался в поддержку территориальной целостности Азербайджана и за мирное решение нагорно-карабахского конфликта, указывал на исполнение соответствующих резолюций СБ ООН относительно этого конфликта», - заявил А.Рагимов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан в свою очередь официально считает Тайвань частью Китая.

Он напомнил, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Китаем установлены в апреле 1992 года.

«Политический диалог между нашими странами установлен на высоком уровне. Обе стороны заинтересованы в расширении товарооборота между странами, в углублении сотрудничества в ряде сфер», - подчеркнул глава ведомства.

Министр отметил, что реализация железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс в составе реализации проекта Великого Шелкового пути принесет пользу не только странам-участникам, но и всему региону в целом.

В свою очередь посол КНР Хун Цюин подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Китаем развивались стабильно, взаимные интересы стран расширяются, а связи между народами крепнут.

«В частности, Азербайджан в этом году стал членом-учредителем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) и присоединился к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве партнера по диалогу, что создало новую платформу для развития дальнейшей и более тесной кооперации между нашими странами на международной арене», - сказал посол.

Он также отметил, что реализация стратегической концепции экономического пояса «Великого Шелкового пути» и ее морского варианта даст обеим странам широкие возможности, усилит взаимное доверие и расширит двустороннее сотрудничество.