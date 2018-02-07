Азад Рагимов находится в Палестине

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ С 6 февраля в Палестине началась конференция на тему "Иерусалим - столица молодежи Организации исламского сотрудничества 2018 года".

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства молодежи и спорта.

Азербайджан на мероприятии представляет делегация во главе с министром молодежи и спорта Азадом Рагимовым.

На открытии конференции присутствовали ответственные за спорт министры из Марокко, Королевства Бахрейн, Кувейта, Пакистана, Катара, Иордании, Турции и других стран.

В конце церемонии открытия было выслушано выступление президента Палестины Махмуда Аббаса.

Выступивший на открытии конференции "Иерусалим - столица молодежи Организации исламского сотрудничества 2018 года" министр молодежи и спорта Азад Рагимов коснулся осуществляемой в Азербайджане спортивной и молодежной политики, принятых в этом направлении госпрограмм, проводимых в нашей стране мероприятий, проектов.

А.Рагимов пригласил присутствующих на мероприятии министров на предстоящую в апреле этого года в Баку IV Исламскую конференцию министров, ответственных в сферах молодежи и спорта.

Двухдневная конференция сегодня завершит свою работу.