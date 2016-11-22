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    Азад Рагимов: Модель молодежной политики Азербайджана признается успешной на международной арене

    В Баку проходит XX заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан успешно наладил двустороннее сотрудничество с 60 странами в области молодежи, в том числе и с большинством государств - участников СНГ.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов на XX заседании Совета по делам молодежи государств - участников СНГ в Баку.

    "За 25 лет после приобретения независимости Азербайджан развивается во многих направлениях, приоритетным направлением сегодня является молодежная политика. 27 процентов населения составляет молодежь, поэтому для Азербайджана также важно развитие молодежи", - заявил А.Рагимов.

    А.Рагимов указал, что Азербайджан придает важное значение развитию связей на двусторонней основе в области молодежи и с другими странами.

    Он напомнил, что в Азербайджане успешно выполнены две госпрограммы по развитию молодежи, на данный момент  реализуется третья программа.

    "За последние пять лет в Азербайджане проведено более 700 мероприятий, в том числе 150 международных мероприятий, около 12 тыс. региональных мероприятий", - отметил А.Рагимов.

    Он подчеркнул, что в Азербайджане действуют около 300 различных НПО, с которыми сотрудничает министерство молодежи и спорта и которые выступают проводниками молодежной политики в республике.

    Министр отметил, что при поддержке действующего при министерстве Фонда молодежи были успешно реализованы около 3 тыс. проектов. В качестве удачного примера министр назвал строительство 38 домов молодежи в рамках соответствующего проекта, спонсируемого Фондом.

    По словам А.Рагимова, на международной арене модель молодежной политики Азербайджана признается успешной, именно поэтому Азербайджан был избран партнером и местом проведения Первого глобального форума молодежи.

    Глава ведомства подчеркнул, что принятие итогового документа по итогам заседания послужит дальнейшему развитию молодежной политики государств - участников СНГ.

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