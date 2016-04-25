Азад Рагимов: Азербайджан заинтересован инвестировать в молодежь

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ "В этом году Гянджа была объявлена молодежной столицей Европы. Кроме того, в следующем году 1000 скаутов примут участие на Форуме скаутов в Азербайджане. Все это показывает заинтересованность страны инвестировать в молодежь".

Как сообщает Report, об этом, выступая на молодежном форуме Альянса цивилизаций ООН, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов. В своей речи А.Рагимов особо отметил создание в Азербайджане Фонда молодежи.

Кроме того, азербайджанский министр подчеркнул, что сегодня в мире тысячи молодых людей гибнут в ходе конфликтов или в попытке перебраться в другие страны, чтобы достичь своих целей и желаний.

Он отметил тот факт, что в результате оккупации армян территорий Азербайджана были уничтожены культурные памятники, однако Азербайджан смог доказать свою приверженность мультикультуральному обществу.