Автором стабильности в регионе является президент Азербайджана Ильхам Алиев

Автором стабильности и безопасности, установленных в нашем регионе, является президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Автором стабильности и безопасности, установленных в нашем регионе, является президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азер Бадамов.

По его словам, для достижения справедливого результата необходимо пройти трудный путь: "Президент Ильхам Алиев прекрасно знает, как восстановить справедливость. Поэтому мы продолжали свой путь, противостоя внешнему давлению, не меняя своей позиции до того, как восторжествовала справедливость. Разумеется, добиться признания своей правоты - задача не из легких. На самом деле, даже если ты прав, но не силен, твои права попираются".

Депутат отметил, что события, произошедшие с нашей страной за последние 35 лет, были результатом того, что международные силы воспринимали нас как сторону с несправедливой позицией: "Когда в "Акт о поддержке свободы" США была внесена 907-я поправка, Азербайджан, несмотря на то, что подвергся оккупации, был представлен как оккупант. И в течение 28-летней деятельности Минской группы ОБСЕ они прилагали усилия не для того, чтобы пресечь оккупационную политику Армении, а заставить Азербайджан смириться с оккупацией. Но когда у страны сильный лидер, справедливость торжествует. Так, необратимость нашей победы в 44-дневной Отечественной войне была результатом внешней политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым. Была подготовлена правовая база, мы доказали международному сообществу, что территории нашей страны находятся под оккупацией.

Президент Ильхам Алиев заявил, что карабахский конфликт должен быть решен военно-политическими путем. Поэтому в ходе войны наши территории были освобождены от оккупации, а Лачынский, Агдамский и Кяльбаджарский районы возвращены по итогам политических решений без единого выстрела. Если бы мы продолжили войну для освобождения этих районов, мы бы освободили их ценой жизней тысяч наших молодых людей. Но благодаря сильной политике и дипломатии нашего главы государства необходимость в новой войне отпала".

Депутат подчеркнул, что после восстановления Азербайджаном суверенитета администрация Байдена-Блинкена, Макрон, Европейский Союз, Совет Европы, Европейский Парламент и другие начали кампанию давления, принимая предвзятые резолюции, представляя Азербайджан на его суверенной территории как оккупанта и нарушителя прав человека: "Но Азербайджан не отступил, народ верил своему лидеру и принимаемым им решениям. Именно благодаря сильной политической воле и дипломатии главы нашего государства Армения была вынуждена признать, что Карабах - это Азербайджан!

Благодаря успешной политике президента Ильхама Алиева армянский сепаратизм в Карабахе был искоренен. Мирный договор, представленный Азербайджаном, был принят армянской стороной. Правда, те, кто поддерживал Армению и воодушевлял ее на новую войну, пытались удержать ее от принятия условий Азербайджана. Но благодаря дипломатии главы нашего государства в Белом доме и с участием [президента США Дональда] Трампа был парафирован мирный договор и принято совместное заявление. Многим это не понравилось, но другого выхода не было. Поэтому обвинявшие Азербайджан первыми поздравили наш народ. Естественно, это признание растущего авторитета нашей страны и нашей справедливости макронами и другими благодаря сильному лидерству главы нашего государства".