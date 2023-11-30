Авторитетный Всемирный форум городов ООН пройдет в Азербайджане

Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года ознаменовала для нашего народа не только радость и гордость из-за освобождения Карабаха и Восточного Зангезура, но и шок от увиденного воочию масштаба катастрофических разрушений наших городов и сел, осуще

Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года ознаменовала для нашего народа не только радость и гордость из-за освобождения Карабаха и Восточного Зангезура, но и шок от увиденного воочию масштаба катастрофических разрушений наших городов и сел, осуществленных Арменией. Международные эксперты, посещавшие освобожденный Карабах, пребывая в шоке от увиденной картины, назвали произошедшее емким термином - "урбицид", как нельзя точно отразившим ту маниакальную систематичность, с которой Армения пыталась стереть все следы пребывания азербайджанцев в Карабахе, включая уничтожение целых городов.

Как передает Report, сейчас же стратегическим направлением поствоенного развития Азербайджана является программа "Великого Возвращения", реализация которой невозможна без глубоко продуманной работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий – причем, не просто с нуля, а даже с "-1". И в этих непростых условиях, когда Азербайджан оказался практически один на один с масштабной задачей по отстройке тысяч и тысяч квадратных километров, президент Ильхам Алиев взял курс на укрепление взаимодействия с профильным агентством ООН: Программой Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-HABITAT). Обсудить Баку и UN-HABITAT действительно было что: нигде в мире не ведутся столь масштабные восстановительные работы, как в нашей стране.

В июне 2022 года исполнительный директор Маймуна Мохд Шариф стала первым главой агентства ООН, посетившим деоккупированные территории. Находясь на месте, она смогла лично ознакомиться с масштабом ресурсоемкой и крайне сложной задачи по воссозданию разрушенных армянами азербайджанских городов и сел.

По мере интенсификации контактов Азербайджана и UN-HABITAT руководством нашей страны было принято решение о том, что наша страна выдвинет кандидатуру Баку для проведения Всемирного форума городов (WUF13) в 2026 году.



Для справки: согласно соответствующей резолюции ООН, принятой в 2001 году, этот Форум проводится раз в два года в одном из городов мира с наиболее авторитетным и масштабным участием в сфере городского планирования. То есть, речь идет о крупнейшей площадке для изучения урбанизации и развития городов.

Поэтому, не удивительно, что в борьбе за право проведения у себя столь почетного мероприятия схлестнулись более десяти городов из ведущих стран мира. Так что, поставленная президентом цель – одержать победу в соревновании за право принять у себя WUF13 – была не из простых. Но в очередной раз азербайджанское государство доказало, что может добиваться поставленных целей, пусть даже самых амбициозных!

Итак, на прошедшей сегодня в Кении 3-й сессии Исполнительного совета UN-HABITAT было объявлено, что 13-й Всемирный форум городского развития (WUF13) пройдет в Баку в 2026 году! Причем, как сообщают наши источники в дипломатических кругах, против кандидатуры Азербайджана была развязана мощнейшая контр-кампания со стороны ряда стран Запада во главе с Францией. Куда же без традиционных французских пакостей, сопровождающих нас, словно назойливый комар, на всех международных площадках. В конец концов, Париж пытался добиться того, чтобы победил "кто угодно, лишь бы не Азербайджан", однако глубокий уровень проработки бакинской заявки на WUF13 и проведенная нашей страной работа с партнерами свела эти настойчивые попытки французов на "нет".

Можно с уверенностью сказать, что Всемирный форум городов в Баку станет одним из крупнейших мероприятий на Южном Кавказе. В рамках мероприятия заинтересованные лица как из Азербайджана, так и из зарубежных стран - государственные чиновники, НПО, специалисты и эксперты, работающие в этой сфере, представители частного сектора соберутся вместе, обменяются идеями и получат возможность поделиться новыми знаниями и опытом. Уверены, что в 2026-ом году Азербайджан сможет впечатлить зарубежных гостей своими достижениями – ведь к тому времени планируется вернуть в Карабах и Восточный Зангезур около 140 тысяч граждан!

Стоит отметить, что в прошлом году в польском Катовице прошел Всемирный форум городского развития (WUF11) на тему "Изменим наши города во имя лучшего будущего" с участием 17 тысяч человек. Ранее в разные годы Форум был организован в Барселоне, Рио-де-Жанейро, Ванкувере, Абу-Даби, Куала-Лумпуре и ряде других городов, привлекая на одно мероприятие до 23 тысяч участников. Следующий Форум (WUF12) пройдет в Каире, Египет, с 4 по 8 ноября 2024 года.

Напомним, что всемирный форум городов преследует следующие цели:

- повысить уровень осведомленности об устойчивой урбанизации среди заинтересованных сторон и групп, включая широкую общественность;

- улучшить коллективные знания об устойчивом развитии городов путем проведения открытых дискуссий с участием всех заинтересованных сторон, обмена накопленным опытом и передовой практикой и передовыми стратегиями;

- усилить координацию и сотрудничество между различными заинтересованными сторонами и группами населения в целях продвижения и реализации устойчивой урбанизации;

- платформа для включения вклада многосторонних организаций и заинтересованных сторон в отчетность о реализации Новой городской повестки дня.

Проведение этого важного мероприятия в Баку в 2026 году является еще одним ярким примером высочайшего уровня международной репутации, достигнутой благодаря глубоким реформам области городского планирования, масштабным проектам, успешно реализуемым в стране, а также вкладу, внесенным Азербайджаном в глобальную повестку дня в этой области!

