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Авторитетный латиноамериканский журнал рассказал об исторических достижениях Азербайджана

Авторитетный латиноамериканский журнал рассказал об исторических достижениях Азербайджана Официальный журнал AAPAUNAM самого крупнейшего высшего учебного заведения Мексики и Латинской Америки Университета UNAM, опубликовал интервью с послом в этой стране Мамедом Талыбовым, в которой содержит обширный материал об Азербайджане и наших двусторонн
Внешняя политика
4 июня 2022 г. 07:06
Авторитетный латиноамериканский журнал рассказал об исторических достижениях Азербайджана

Официальный журнал AAPAUNAM самого крупнейшего высшего учебного заведения Мексики и Латинской Америки Университета UNAM, опубликовал интервью с послом в этой стране Мамедом Талыбовым, где дается обширная информация об Азербайджане и наших двусторонних отношениях с Мексикой.

Как передает Report со ссылкой на посольства республики в Мексике, в статье рассказывается об экономических достижениях современного Азербайджана, где отмечают масштабные проекты энергетической и транспортной инфраструктуры, реформы по дальнейшему улучшению бизнес-среды в стране, вновь созданные индустриальные парки, в том числе Алятская свободная экономическая зона и ее иностранные предприниматели.

Журнал уделяет внимание развитию туристическому сектору Азербайджана, о ее инфраструктуре, созданной в столице Баку и регионах, а также богатому климату страны, красочной природе, ценным историческим и архитектурным памятникам и кухне.

В интервью отмечается, что Азербайджан, где в мире и согласии проживают около 40 различных народов, известен своими богатыми мультикультурными традициями, играет важную роль в развитии межкультурного диалога и назван Папой Франциском образцом толерантности. Также имеется информация о широком спектре образовательных возможностей для иностранных студентов в нашей стране.

Журнал подчеркивает, что Азербайджан прекратил оккупацию своих территорий в ходе 44-дневной Отечественной войны, длившейся почти 30 лет, и в настоящее время ведет интенсивную работу по восстановлению освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLatın Amerikasının nüfuzlu jurnalı Azərbaycanın tarixi uğurlarından yazıb

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