Авторитетное испанское издание: Возвращение в послевоенный Карабах

Журналисты, участвовавшие в пресс-конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева для местных и зарубежных журналистов, продолжают освещать события в регионе. Они посетили освобожденные от оккупации районы, воочию убедились в злодеяниях, совершенных ар

Журналисты, участвовавшие в пресс-конференции Президента Азербайджана Ильхама Алиева для местных и зарубежных журналистов, продолжают освещать события в регионе. Они посетили освобожденные от оккупации районы, воочию убедились в злодеяниях, совершенных армянскими вандалами. Очередная статья опубликована в авторитетной испанской газете "La Vanguardia".

Report представляет краткое содержание статьи, вышедшей в свет под заголовком "Возвращение в послевоенный Карабах". Автор статьи - Жорди Жоан Банос.

"Азербайджанцы, изгнанные из родных очагов, с нетерпением ждут завершения широкомасштабных ремонтно-восстановительных работ, чтобы вернуться домой. Сотни тысяч вынужденных переселенцев спустя 30 лет разлуки хотят вернуться в свой исконный край - Карабах. На первом этапе азербайджанское государство должно очистить эту территорию от мин, а это тысячи километров территории. "Мины повсюду. Армения отказывается предоставить карту заминированных территорий, утверждая, что таковой нет", - заявляет азербайджанская сторона.

Там, где земля усеяна руинами и всюду виднеются отголоски войны, ныне ведутся широкомасштабные работы, В Физулинском районе нашему взору предстала табличка “Международный аэропорт".

Представитель "Азербайджанских Авиалиний" отметил, что Физулинский аэропорт станет одним из крупнейших в стране.

В освобожденном от оккупации селе Бейюк Таглар Ходжавендского района высятся табло с изображением флагов Азербайджана и Турции.

Наш гид, проживший в Агдаме до четырнадцати лет, при въезде в город окидывает взором последствия армянской оккупации и сокрушенно качает головой. “Азербайджанцы, вынужденно покинувшие эти места, могут, наконец, вернуться. Их дома были захвачены армянами, переселившимися сюда из Сирии и Ливана”.

Дорога, ведущая в Шушу и прозванная Триумфальным путем, представляет особую значимость для азербайджанцев.

Несомненно, Азербайджан освободил свой живописный край. Земли, где похоронены предки азербайджанцев и где ждут своего воплощения их неосуществленные детские мечты, ждут своих истинных хозяев”, - отмечается в статье.