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Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Азербайджаном

Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Азербайджаном Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим австрийским коллегой Михаэлем Линхартом в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.
Внешняя политика
3 декабря 2021 г. 00:19
Австрия заинтересована в развитии экономических отношений с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим австрийским коллегой Михаэлем Линхартом в рамках своего участия в 28-м заседании Совета министров ОБСЕ в Стокгольме.

Как передает Report со ссылкой на МИД, Дж.Байрамов с удовлетворением отметил интенсивность контактов между двумя странами. В ходе регионального визита были упомянуты визит министра иностранных дел Австрии в Азербайджан в июне этого года.

Была выражена обоюдная заинтересованность в развитии двусторонних отношений. Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в сферах альтернативной энергетики, транспорта и транзита, тяжелой промышленности.

Министр иностранных дел Австрии выразил заинтересованность в дальнейшем развитии экономических отношений с Азербайджаном после пандемии. Было отмечено, что визит делегации австрийских бизнесменов в Азербайджан в ноябре этого года придаст импульс развитию экономических отношений.

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Версия на азербайджанском языке Avstriya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin inkişafında maraqlıdır

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