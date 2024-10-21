Австрийский аналитик: Азербайджан прав в требовании конституционных изменений от Армении

15:40

Азербайджан прав в своем требовании к Армении внести изменения в армянскую конституцию.

Об этом турецкому бюро Report заявил австрийский политический аналитик Клаус Юргенс.

По его словам, если Конституция Армении содержит территориальные претензии к другим странам, то установление прочного мира на Южном Кавказе невозможно.

"Для устранения данного препятствия Армении следует внести конституционные изменения. Правда, данный процесс требует времени, однако его необходимо осуществить", - отметил эксперт.