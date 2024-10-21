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Австрийский аналитик: Азербайджан прав в требовании конституционных изменений от Армении

Австрийский аналитик: Азербайджан прав в требовании конституционных изменений от Армении 15:40
Внешняя политика
21 октября 2024 г. 16:29
Австрийский аналитик: Азербайджан прав в требовании конституционных изменений от Армении

Азербайджан прав в своем требовании к Армении внести изменения в армянскую конституцию.

Об этом турецкому бюро Report заявил австрийский политический аналитик Клаус Юргенс.

По его словам, если Конституция Армении содержит территориальные претензии к другим странам, то установление прочного мира на Южном Кавказе невозможно.

"Для устранения данного препятствия Армении следует внести конституционные изменения. Правда, данный процесс требует времени, однако его необходимо осуществить", - отметил эксперт.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyalı siyasi analitik: Azərbaycan Ermənistandan konstitusiya dəyişikliyi tələbində haqlıdır

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