Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу

Израильская авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу

Израильская авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".

"Всем израильтянам в Баку! В пятницу, 13 октября будет организован рейс Israir. Информация скоро появится на сайте Israir, и вы сможете забронировать билет. Пожалуйста, следите за сайтом Israir", - говорится в публикации.