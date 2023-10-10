Израильская авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".
"Всем израильтянам в Баку! В пятницу, 13 октября будет организован рейс Israir. Информация скоро появится на сайте Israir, и вы сможете забронировать билет. Пожалуйста, следите за сайтом Israir", - говорится в публикации.
לכל הישראלים בבאקו! צפויה טיסת ישראייר ביום ששי הזה, ה-13/10. היא בקרוב תעלה לאתר של ישראייר ותוכלו להזמין כרטיס. אנא עקבו אחר אתר ישראייר.