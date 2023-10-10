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Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу

Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу Израильская авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 15:50
Авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу

Израильская авиакомпания Israir организует рейс из Азербайджана в Израиль в пятницу.

Как передает Report, об этом говорится на странице посольства Израиля в Азербайджане в социальной сети "Х".

"Всем израильтянам в Баку! В пятницу, 13 октября будет организован рейс Israir. Информация скоро появится на сайте Israir, и вы сможете забронировать билет. Пожалуйста, следите за сайтом Israir", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Israir to arrange flight from Azerbaijan to Israel on Friday
Версия на азербайджанском языке İsrail səfirliyi Azərbaycandakı israillilərə müraciət edib

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