Авиад Хакоэн: Израиль и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем очень важно.

Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем очень важно.

Как передает Report, об этом журналистам заявил президент Академического центра науки и права в Израиле Авиад Хакоэн (Aviad Hacohen).

По его словам, они прибыли с делегацией из Израиля в Баку для участия в международной конференции "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа".

"Я надеюсь, что благодаря этой конференции двусторонние отношения еще больше углубятся, а также мы узнаем много нового о наших культурах",- сказал он.

Авиад Хакоэн подчеркнул, что данная конференция также важна с точки зрения сохранения активного культурного обмена для будущих поколений.

"Наши страны находятся в прекрасных отношениях. Израиль может многому научиться у Азербайджана, также и наоборот",- добавил глава центра.