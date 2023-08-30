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Авиад Хакоэн: Израиль и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Авиад Хакоэн: Израиль и Азербайджан могут многому научиться друг у друга Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем очень важно.
Внешняя политика
30 августа 2023 г. 10:28
Авиад Хакоэн: Израиль и Азербайджан могут многому научиться друг у друга

Сотрудничество между Азербайджаном и Израилем очень важно.

Как передает Report, об этом журналистам заявил президент Академического центра науки и права в Израиле Авиад Хакоэн (Aviad Hacohen).

По его словам, они прибыли с делегацией из Израиля в Баку для участия в международной конференции "Наследие и культура евреев Северного и Восточного Кавказа".

"Я надеюсь, что благодаря этой конференции двусторонние отношения еще больше углубятся, а также мы узнаем много нового о наших культурах",- сказал он.

Авиад Хакоэн подчеркнул, что данная конференция также важна с точки зрения сохранения активного культурного обмена для будущих поколений.

"Наши страны находятся в прекрасных отношениях. Израиль может многому научиться у Азербайджана, также и наоборот",- добавил глава центра.

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Версия на азербайджанском языке Aviad Hakoen: "İsrail və Azərbaycan bir-birindən çox şey öyrənə bilər"
Версия на английском языке Aviad Hacohen: Israel, Azerbaijan can learn much from each other

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