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Авантюрные действия миссии ЕС в Армении продолжаются

Авантюрные действия миссии ЕС в Армении продолжаются Авантюрные действия ЕС продолжаются на условной границе Армении и Азербайджана
Внешняя политика
31 января 2025 г. 17:16
Авантюрные действия миссии ЕС в Армении продолжаются

Авантюрные действия миссии Европейского Союза (ЕС) в Армении, дислоцированной у условной границы с Азербайджаном, продолжаются после ее продления до 2027 года.

Как видно из кадров, оказавшихся в распоряжении Report, члены миссии ЕС наблюдают за территорией Азербайджана из бинокля. На кадрах также видно, как члены миссии, приближаясь к границе, ведут обсуждения.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии ЕС.

Отметим, что Азербайджан неоднократно выражал недовольство этой ситуацией и отмечал, что миссия ЕС действует без согласования с Баку.

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Версия на английском языке EU continues provocative steps at Armenia-Azerbaijan conditional border - VIDEO
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Ermənistan-Azərbaycan şərti sərhədində avantürst addımları davam edir - VİDEO

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