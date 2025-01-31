Авантюрные действия миссии ЕС в Армении продолжаются

Авантюрные действия ЕС продолжаются на условной границе Армении и Азербайджана

Авантюрные действия миссии Европейского Союза (ЕС) в Армении, дислоцированной у условной границы с Азербайджаном, продолжаются после ее продления до 2027 года.

Как видно из кадров, оказавшихся в распоряжении Report, члены миссии ЕС наблюдают за территорией Азербайджана из бинокля. На кадрах также видно, как члены миссии, приближаясь к границе, ведут обсуждения.

Азербайджанская сторона внимательно следит за деятельностью миссии ЕС.

Отметим, что Азербайджан неоднократно выражал недовольство этой ситуацией и отмечал, что миссия ЕС действует без согласования с Баку.