Посол: Азербайджано-французские отношения развиваются динамично

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Открытие Азербайджано-французского университета (UFAZ) в Баку будет выгодно в первую очередь студентам, так как им будет предоставляться двойной диплом.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше.

Она отметила, что образование в этом университете будет соответствовать стандартам Франции: "Формирование учительского состава и курса обучения будет проводиться точно также, как в Университете Страсбурга. Французские учителя из Университета Страсбурга будут преподавать по трем специальностям, учителя из Университета Ренн будут преподавать по одной специальности. Так как этот проект проводится совместно с Азербайджанским государственным университетом нефти и промышленности, то учителя из этого вуза также будут здесь преподавать".

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Францией развиваются динамично, А.Буше также добавила, что этот проект отвечает интересам Азербайджана, так как студенты, которые закончат UFAZ, в последствии смогут внести свой вклад в диверсификацию экономики Азербайджана.

Отметим, что UFAZ реализовывается совместно с АГУНП и откроется в сентябре этого года. Другими акционерами этого проекта являются французские университеты городов Страсбург и Ренн.