​Аурелия Буше: Госсекретарь Франции едет в Баку налаживать сотрудничество между городами

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 25-27 ноября в Баку с визитом будет находиться французская делегация во главе с Государственным секретарем Франции по территориальной реформе Андре Валлини.

Как передает Report, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше сообщила, что основной целью визита делегации является создание базы для сотрудничества между городами и муниципалитетами Франции и Азербайджана.

Одной из ключевых тем встреч Андре Валлини в Баку станет также активизация туризма, сказала посол, отметив, что туризм важно развивать и на уровне отдельных городов и сел.