 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Аурелия Буше: Госсекретарь Франции едет в Баку налаживать сотрудничество между городами

    Одной из ключевых тем встреч Андре Валлини в Баку станет также активизация туризма

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ 25-27 ноября в Баку с визитом будет находиться французская делегация во главе с Государственным секретарем Франции по территориальной реформе Андре Валлини.

    Как передает Report, посол Франции в Азербайджане Аурелия Буше сообщила, что основной целью визита делегации является создание базы для сотрудничества между городами и муниципалитетами Франции и Азербайджана.

    Одной из ключевых тем встреч Андре Валлини в Баку станет также активизация туризма, сказала посол, отметив, что туризм важно развивать и на уровне отдельных городов и сел.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi