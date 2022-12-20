Астанинский региональный хаб готов делиться опытом с Азербайджаном

Астанинский региональный хаб заинтересован в передаче опыта Комиссии ООН по международной гражданской службе Азербайджану и другим участникам хаба.

Астанинский региональный хаб заинтересован в передаче опыта Комиссии ООН по международной гражданской службе Азербайджану и другим участникам хаба.

Как передает Report, об этом председатель управляющего комитета Астанинского хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов заявил журналистам.

"Мы заинтересованы в том, чтобы опыт Комиссии ООН по международной гражданской службе был доступен участникам организации, в число которых входит и Азербайджан", - сказал он.

По словам Байменова, эта комиссия является одной из ведущих организаций, осуществляющих регулирование человеческими ресурсами во всех агентствах ООН и одним из важных партнеров хаба.

"Современный мир, с последствиями пандемии COVID-19, региональными и другими изменениями требует нового качества госуправления, что в свою очередь зависит от человеческого капитала",- сказал председатель управляющего комитета Астанинского хаба, отметив, что в этой связи страны региона заинтересованы в изучении международного опыта других стран и организаций.