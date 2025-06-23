Астана предлагает Азербайджану наладить в Казахстане совместное производство инфузионных растворов

Торговый оборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос на 20%

Казахстан предлагает Азербайджану реализацию совместных проектов в сферах фармацевтики и туризма.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Баку, данный вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с послом Казахстана Алимом Байелем.

"Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической и строительной сферах", - отмечается в информации.

Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в январе-апреле текущего года увеличился на 20%.

На встрече отмечено, что в 2025 году Казахстан впервые стал основным поставщиком пшеницы в Азербайджан, обеспечив 88% азербайджанского импорта зерна.

Джаббаров подчеркнул, что развитие экономического сотрудничества с Казахстаном представляет стратегическую важность для Азербайджана.

В данном контексте министр высоко оценил реализацию таких крупных совместных проектов, как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), прокладка волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря, транзит казахстанских энергоносителей через территорию Азербайджана, а также договоренность по прокладке глубоководного электрокабеля по дну Каспийского моря.

Кроме того, посол предложил наладить в Казахстане совместное производство инфузионных растворов и азербайджанской стороне построить на берегу озера Алаколь санаторно-курортный комплекс.

"Стороны также обсудили дальнейшее расширение деятельности строительных компаний по возведению жилья и социальных объектов. Было отмечено, что ряд казахстанских компаний уже приступил к строительству медицинских объектов и жилья в Азербайджане. Рассматривается возможность сотрудничества в этом направлении в Казахстане", - подчеркивает дипмиссия.