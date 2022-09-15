Ассоциация друзей Азербайджана осудила проармянскую позицию властей Франции

Члены Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) во Франции осудили армянские провокации и выразили сожаление по поводу предвзятой позиции большинства СМИ страны, пытающихся их оправдать.

Члены Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) во Франции осудили армянские провокации и выразили сожаление по поводу предвзятой позиции большинства СМИ страны, пытающихся их оправдать.

Как передает местное бюро Report, в заявлении АДА, адресованном местным СМИ и общественности, говорится, что армянская пропаганда, у которой есть лобби, не сможет скрыть реальную ситуацию.

«Положения трехсторонней декларации, подписанной между руководителями Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренности, заключенные между Азербайджаном и Арменией, серьезно нарушены, есть потери с обеих сторон. В этой ситуации, в связи с отсутствием надежных наблюдателей в этом районе, французская пресса и власти пытаются возложить ответственность за военную провокацию на Азербайджан, слово в слово повторяя клевету армян. Это недопустимо и должно регулироваться», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что стабилизация отношений между двумя народами и установление мира невозможны в результате сопротивления сильных националистов, существующих как на собственной территории Армении, так и в диаспоре. Застой, вытекающий из такого положения, сопровождается многочисленными диверсиями. Провокация армян, повлекшая за собой гибель 50 азербайджанских солдат и ранение двух мирных жителей, сопровождалась ответной реакцией азербайджанской стороны, что, в свою очередь, повлекло потери с другой стороны. Однако Азербайджан является стабильным государством, которое пытается обеспечить экономическое и социальное развитие населения, возвращая территории, оккупированные Арменией в течение 30 лет, и стремится к прочному миру.

«Международное сообщество должно обеспечить соблюдение достигнутых договоренностей и обеспечить прогресс мирных переговоров. Неприемлемы провокации со стороны властей Армении, непрерывная установка мин в приграничных районах, отказ от вывода своих вооруженных сил с территории Азербайджана, игнорирование трехсторонней декларации и договоренностей. АДА желает мира, экономического и социального развития всем народам региона", - подчеркивается в заявлении.