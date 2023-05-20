Асип Кая: Ожидается, что в Нахчыване проголосуют 1 350 турецких избирателей

Ожидается, что во втором туре в Нахчыване проголосуют 1 350 турецких избирателей.

Ожидается, что во втором туре в Нахчыване проголосуют 1 350 турецких избирателей.

Как передает местное бюро Report, об этом журналистам заявил генеральный консул Турции в Нахчыванской АР Асип Кая.

"Наши граждане могут проголосовать в Генеральном консульстве сегодня, завтра и 22 числа с 8:00 до 22:00. В прошлый раз (первый тур) проголосовало 1 033 избирателя", - подчеркнул А.Кая.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.