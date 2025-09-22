Асип Кая: Нахчыван является важными торговыми воротами между Азербайджаном и Турцией

Нахчыван является важными торговыми воротами между Азербайджаном и Турцией.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявил журналистам генеральный консул Турции в Нахчыване Асип Кая.

Он подчеркнул, что Нахчыван имеет большое значение как с экономической, так и с культурной точки зрения.

Дипломат сказал, что данный регион связывает Азербайджан и Турцию на суше, а также является важным коридором в Иран и Среднюю Азию:

"Нахчыван очень важен для нас с точки зрения торговли, это ворота Турции в Азербайджан. В последнее время интерес турецких компаний к этому региону вырос, многие наши бизнесмены проводят встречи. Ожидается реализация значительных инвестиций в текстильной отрасли".

Генеральный консул также подчеркнул, что геологические исследования, проводимые Институтом технических горных исследований в Нахчыване, дали успешные результаты. По его словам, в настоящее время ведутся работы по составлению карты месторождений автономной республики, и предварительные результаты весьма позитивные.

А.Кая также подчеркнул особое значение культурных связей двух стран, которые будет укрепляться в будущем. Дипломат добавил, что из Турции сюда планируется завезти около 300 тысяч карпов и выпустить их в водохранилище Гейдара Алиева и озеро Узуноба.