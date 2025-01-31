Моллазаде: Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует

Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует.

Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде на второй панельной сессии "Политика Франции после 2020 года" в рамках международной конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

По его словам, армяне хотят от Никола Пашиняна мира, однако армянская диаспора во Франции, США и Бельгии выступает против этого: "Деятельность армянской диаспоры строится на ненависти. Они извлекают выгоду из этой ненависти".