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Моллазаде: Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует

Моллазаде: Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 13:09
Моллазаде: Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует

Армении нужен мир, но армянская диаспора в США, Франции и Бельгии этому препятствует.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде на второй панельной сессии "Политика Франции после 2020 года" в рамках международной конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт" в Баку.

По его словам, армяне хотят от Никола Пашиняна мира, однако армянская диаспора во Франции, США и Бельгии выступает против этого: "Деятельность армянской диаспоры строится на ненависти. Они извлекают выгоду из этой ненависти".

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Версия на английском языке MP: Armenia wants peace, but diaspora in US, France, and Belgium prevents it
Версия на азербайджанском языке Asim Mollazadə: Ermənistan sülh istəyir, amma ABŞ, Fransa və Belçikadakı erməni diasporu buna imkan vermir

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