Ашраф Кешк: Нужно наметить механизмы для дальнейшего сотрудничества между ДН и странами Персидского залива

Нужно наметить практические шаги для дальнейшего сотрудничества между ДН и странами Персидского залива.

Нужно наметить практические механизмы для дальнейшего сотрудничества между ДН и странами Персидского залива.

Как передает Report, об этом заявил Ашраф Мохамед Кешк, директор программы стратегических и международных исследований Бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований в ходе симпозиума "От Бандунга до Баку: Движение неприсоединения в меняющемся и сложном глобальном контексте".

"Текущие международные события влияют на политику арабских государств Персидского залива",- сказал он.

Как пояснил Ашраф Кешк, украинский кризис оказал явное влияние на появление политики, основанной на определении национальных интересов вне зависимости от их согласия или несогласия с партнерами ,и это также сказалось на странах Персидского залива.

Он отметил, значимость развития отношений стран Персидского залива и Китая, особенно визит президента Китая в Саудовскую Аравию в декабре 2022 года.

“Поэтому в рамках ДН очень важно уделять внимание продвижению взаимных интересов, нужно блокировать угрозы и кризисы, с которыми сталкиваются развивающиеся страны”, - сказал он.