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Asan Xidmət вручил международную награду двум африканским городам

Asan Xidmət вручил международную награду двум африканским городам Состоялась церемония вручения международной награды “UCLG - Afrika - ASAN - Местная африканская госслужба AMPCC”.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 12:33
Asan Xidmət вручил международную награду двум африканским городам

Состоялась церемония вручения международной награды “UCLG - Afrika - ASAN - Местная африканская госслужба AMPCC”.

Как сообщает Report, победителями стали город Кигали (столица Руанды), и город Беркан (Марокко), которые отличились эффективностью и инновациями в сфере государственных услуг.

Данная международная награда учреждена по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики и организации UCLG Afrika, а также в партнерстве с Ассоциацией мэров Марокко.

Целью премии является международное признание и награждение новых решений, инноваций, успешных практик и инициатив, направленных на сокращение или устранение проблем в местном управлении и предоставлении государственных услуг местными и региональными органами власти африканского континента.

Победители премии получат возможность ознакомиться с опытом Госагентства в сфере оказания государственных услуг и социальных инноваций.

Помимо опыта ASAN Service в странах Африканского континента будут широко изучаться и продвигаться передовые решения в соответствующих областях.

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Версия на азербайджанском языке Фото“ASAN xidmət” Afrikanın iki şəhərinə beynəlxalq mükafat təqdim edib

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