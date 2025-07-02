Асан Джакишев: Азербайджан и Казахстан углубят сотрудничество в сфере IT

Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Азербайджаном продолжают развиваться в позитивном ключе.

Торгово-экономические отношения между Казахстаном и Азербайджаном продолжают развиваться в позитивном ключе.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил журналистам заместитель председателя Внешней торговой палаты Казахстана Асан Джакишев в кулуарах шестого бизнес-форума ОЭС в городе Шуша.

По его словам, ключевыми направлениями взаимодействия остаются пищевая промышленность, агропромышленный комплекс и энергетика.

"Эти сферы исторически лежат в основе наших экономических связей. В то же время мы наблюдаем растущий интерес к новым направлениям, в частности, к информационным технологиям", - отметил он.

Джакишев подчеркнул, что Казахстан обладает весомым потенциалом в области цифровизации и призывает страны Центральной Азии, включая Азербайджан, активизировать сотрудничество в этой области.

"Цифровые решения значительно упрощают работу госструктур и повышают качество жизни граждан. Уверен, что здесь есть большой потенциал для углубления партнерства между нашими странами", - добавил он.