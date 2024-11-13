Асадов: Азербайджан и Россия займутся изучением проблемы обмеления Каспия

Баку и Москва сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря и рассчитывают, что к ее работе присоединятся другие прикаспийские государства.

Баку и Москва сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря и рассчитывают, что к ее работе присоединятся другие прикаспийские государства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Асадов напомнил, что проблемы Каспия обсуждались в ходе госвизита в Азербайджан в августе президента РФ Владимира Путина.

"По поручению президентов двух стран уже сформированы двусторонние рабочие группы на уровне заместителей министров. Эта повестка очень важная. Я думаю, что после нас к ней могут присоединиться и другие каспийские страны", - сказал премьер Азербайджана.

Он отметил, что "перед комиссией стоит задача - выяснить причины, влияющие на снижение уровня моря, и разработать меры, способствующие сокращению обмеления".

"Это архиважная проблема для нашего региона. Для России, надеюсь, это тоже очень важно, об этом говорил президент Путин", - сказал Асадов.

Коснувшись гуманитарного взаимодействия двух стран, Асадов подчеркнул, что "в Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку и к русской культуре". "На повестке дня - расширение сотрудничества в сфере образования", - заявил Асадов.