О нас

Асадов: Азербайджан и Россия займутся изучением проблемы обмеления Каспия

Асадов: Азербайджан и Россия займутся изучением проблемы обмеления Каспия Баку и Москва сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря и рассчитывают, что к ее работе присоединятся другие прикаспийские государства.
Внешняя политика
13 ноября 2024 г. 16:24
Асадов: Азербайджан и Россия займутся изучением проблемы обмеления Каспия

Баку и Москва сформировали комиссию, которая займется проблемой обмеления Каспийского моря и рассчитывают, что к ее работе присоединятся другие прикаспийские государства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на переговорах с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Асадов напомнил, что проблемы Каспия обсуждались в ходе госвизита в Азербайджан в августе президента РФ Владимира Путина.

"По поручению президентов двух стран уже сформированы двусторонние рабочие группы на уровне заместителей министров. Эта повестка очень важная. Я думаю, что после нас к ней могут присоединиться и другие каспийские страны", - сказал премьер Азербайджана.

Он отметил, что "перед комиссией стоит задача - выяснить причины, влияющие на снижение уровня моря, и разработать меры, способствующие сокращению обмеления".

"Это архиважная проблема для нашего региона. Для России, надеюсь, это тоже очень важно, об этом говорил президент Путин", - сказал Асадов.

Коснувшись гуманитарного взаимодействия двух стран, Асадов подчеркнул, что "в Азербайджане с большим уважением относятся к русскому языку и к русской культуре". "На повестке дня - расширение сотрудничества в сфере образования", - заявил Асадов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Asadov: Azerbaijan and Russia to study Caspian Sea shallowing problem

Самое важное

Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
Посол: Партнерство Азербайджан-ОАЭ может дать важные решения по борьбе с изменением климата
9 ноября 2024 г. 13:20
Флаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
ФотоФлаг Азербайджана включен в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой флаг в мире
8 ноября 2024 г. 14:30
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня Победы
8 ноября 2024 г. 00:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi