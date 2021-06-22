В Исламабаде приветствуют инициативу по созданию платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция

Спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер приветствовал инициативу Азербайджана по созданию платформы трехстороннего парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция

Спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер приветствовал инициативу Азербайджана по созданию платформы трехстороннего парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция и назвал ее новой эрой тесных и сердечных парламентских связей между братскими странами, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Парламентские обмены и многостороннее сотрудничество необходимы для регионального развития и экономического процветания, и эта платформа станет началом новой эры тесных и сердечных парламентских связей между братскими странами", - заявил А. Кайсер в телефонном разговоре со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Кайсар сказал, что усиление парламентского сотрудничества между законодательными органами является неотложной задачей, и парламентская группа дружбы могла бы стать подходящим форматом в этом отношении. Кроме того, спикер подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном в межпарламентских отношениях для развития политических и экономических связей между двумя странами.

Поблагодарив спикера Милли Меджлиса Азербайджана за приглашение на первое заседание Трехсторонней платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция, он заверил, что полностью поддерживает дальнейшее укрепление парламентских отношений между братскими странами.