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В Исламабаде приветствуют инициативу по созданию платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция

В Исламабаде приветствуют инициативу по созданию платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция Спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер приветствовал инициативу Азербайджана по созданию платформы трехстороннего парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция
Внешняя политика
22 июня 2021 г. 10:42
В Исламабаде приветствуют инициативу по созданию платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция
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Спикер Национального собрания Пакистана Асад Кайсер приветствовал инициативу Азербайджана по созданию платформы трехстороннего парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция и назвал ее новой эрой тесных и сердечных парламентских связей между братскими странами, сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ.

"Парламентские обмены и многостороннее сотрудничество необходимы для регионального развития и экономического процветания, и эта платформа станет началом новой эры тесных и сердечных парламентских связей между братскими странами", - заявил А. Кайсер в телефонном разговоре со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.

Кайсар сказал, что усиление парламентского сотрудничества между законодательными органами является неотложной задачей, и парламентская группа дружбы могла бы стать подходящим форматом в этом отношении. Кроме того, спикер подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества между Пакистаном и Азербайджаном в межпарламентских отношениях для развития политических и экономических связей между двумя странами.

Поблагодарив спикера Милли Меджлиса Азербайджана за приглашение на первое заседание Трехсторонней платформы парламентского сотрудничества Азербайджан-Пакистан-Турция, он заверил, что полностью поддерживает дальнейшее укрепление парламентских отношений между братскими странами.

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Версия на английском языке Islamabad hails initiative for establishing Azerbaijan-Pakistan-Turkey cooperation platform

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