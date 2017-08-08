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    Артур Раси-заде встретился с президентом Туркменистана

    На встрече коснулись путей решения юридического статуса Каспийского моря, обсудили геополитические и геоэкономические вопросы

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с находящимся с официальным визитом в Баку президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Как сообщает Report, на встрече обсудили перспективы развития отношений между двумя странами.

    А.Раси-заде заявил о высоком уровне политических связей между Азербайджаном и Туркменистаном.

    Он подчеркнул, что обе страны обладают широкими возможностями.

    Президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил о заинтересованности Туркменистана в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех направлениях, в том числе торгово-экономической сфере. Он затронул деятельность в данной области являющегося производителем нефти и газа Азербайджана, отметил о значении лидерства нашей страны в связи с этим.

    На встрече коснулись путей решения юридического статуса Каспийского моря, обсудили геополитические и геоэкономические вопросы. 

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