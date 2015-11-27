Артур Раси-заде встретился с Мевлютом Чавушоглу

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, премьер-министр Артур Раси-заде поздравил М.Чавушоглу в связи с назначением на высокую государственную должность, и выразил удовлетворением тем, что первый официальный визит после утверждения нового состава турецкого правительства он совершил именно в Азербайджан.

Премьер-министр отметил, что искренние дружественные отношения глав государств играют значительную роль в укреплении отношений.

В ходе встречи была подчеркнута важность урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках принципа территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Состоялся обмен мнениями по вопросу сохранения стабильности в регионе, укрепления региональных и международных отношений и пр. вопросам.