Артист мира ЮНЕСКО: Азербайджан играет большую роль в обеспечении мира в регионе

Париж. 21 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан играет большую роль в обеспечении в регионе мира и динамичного развития".

Об этом западноевропейскому бюро Report сказал посол доброй воли ЮНЕСКО, обладатель почетного звания "Артист ЮНЕСКО во имя мира", академик Российской академии художеств Амри Аминов.

По его словам, Азербайджан – одна из немногих стран, достигшая очень больших успехов в экономике, культуре и других сферах после распада Советского Союза: "Азербайджан очень дорог мне и как деятелю искусства, и как человеку. Поэтому я высокого мнения об этой стране. Первый вице-президент Азербайджана, первая леди Мехрибан Алиева и ваши дипломаты реализуют очень успешные проекты в сфере культуры. Несмотря на большой потенциал и в других постсоветских странах, они не смогли продвинуться так же, как Азербайджан. Видимо, Азербайджан был готов к независимости. Кадровая политика - один из основных факторов в достижении страной успехов. Азербайджан, успешно выдвигая вперед молодые и динамичные кадры, создает для них большие возможности для продвижения страны в мире. Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО на очень высоком уровне представляет культуру Азербайджана на международной арене. Азербайджан успешно представлен и во Франции. На мероприятиях мы регулярно встречаемся с ответственными лицами из авторитетных кругов Франции".

А.Аминов отметил, что ныне Азербайджан добился налаживания равноправных связей как с западными, так и с восточными государствами: "Я верю, что президент Азербайджана Ильхам Алиев мобилизует свой опыт и навыки в дипломатической сфере и в скором времени добьется мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Я желаю Азербайджану дальнейшего процветания. Пользуясь возможностями, данными мне титулом "Страж мира", я всегда буду поддерживать богатую культуру Азербайджана".