Руководитель рабочей группы: Армянское лобби наносит удар по интересам США в регионе

"Принятие Палатой представителей США решения о так называемом "геноциде армян" не случайно. Это следует рассматривать как необъективное решение, основанное на двойных стандартах. Азербайджан всегда рядом с Турцией. Принятие политизированных решений служит росту напряженности в регионе".

Как сообщает Report, об этом на проведенном брифинге заявил председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителя рабочей группы по азербайджано-американским межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил, что те, кто представил и поддержал проект резолюции о так называемом "геноциде армян" проводили встречу с "министром иностранных дел Нагорного Карабаха" в Конгрессе и организовывали слушания: "Предпринятие таких шагов Конгрессом противоречит интересам США в регионе. Как председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям я осуждаю решение, принятое Палатой представителей. Думаю, что это попытка армянского лобби подорвать азербайджано-американские отношения. На этих слушаниях присутствовало не более 10-15 человек. Участники слушаний под названием "Арцах" в Конгрессе являются теми, кто представил в Палату представителей проект так называемого "геноцида".

Руководитель рабочей группы сказал, что отношения между Азербайджаном и США находятся на высоком уровне, и поддержка США энергетических проектов Азербайджана очевидна: "Но действующие в Конгрессе проармянские силы действуют не только против Азербайджана и Турции, но и наносят удар по интересам США в регионе".