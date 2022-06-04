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Армянский вандализм: Госдеп США подтверждает, ЮНЕСКО молчит

Армянский вандализм: Госдеп США подтверждает, ЮНЕСКО молчит "В результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации, была одержана историческая победа. После этой победы международная общественность стала свидетелем преступных действий, вандализма Армении. Мир увидел, что а
Внешняя политика
4 июня 2022 г. 17:56
Армянский вандализм: Госдеп США подтверждает, ЮНЕСКО молчит

"В результате 44-дневной Отечественной войны азербайджанские земли были освобождены от оккупации, была одержана историческая победа. После этой победы международная общественность стала свидетелем преступных действий, вандализма Армении. Мир увидел, что армяне совершили на оккупированных азербайджанских землях зверства не только против людей, но и против религиозных, национальных памятников, природы, одним словом, всего, что можно увидеть невооруженным глазом".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров.

Он подчеркнул, что Армения совершила невиданные зверства не только против людей, но и против образцов культурного наследия: "Этот момент нашел отражение в ежегодном отчете Госдепартамента США о ситуации со свободой вероисповедания в мире за 2021. В отчете говорится, что Армения несет ответственность за почти полное разрушение и разграбление на территориях, ныне освобожденных Азербайджаном, а ранее подконтрольных Армении, в частности Агдама и Физули, а также за эксплуатацию культурного наследия в последние 30 лет".

Депутат отметил, что многочисленные факты подтверждают, что Армения в течение 30-летней оккупации проводила политику целенаправленного и планомерного уничтожения археологического наследия Азербайджана: "В первую очередь, были предприняты усилия по присвоению археологического наследия Азербайджана с помощью различных фальсификаций".

В.Искендеров подчеркнул, что преступления армян не заканчиваются на этом: "Однако эти факты также дают основание, чтобы международные организации и зарубежные страны актуализировали этот вопрос. Считаю, что после этого отчета Госдепа США, многие государства, международные организации наконец перестанут закрывать глаза на факт оккупации и вандализм, совершенный армянами на нашей территории, будет положен конец двойному подходу. Особенно ЮНЕСКО, наконец, найдет в себе силы действовать. Мы все еще ждем позиции и миссии ЮНЕСКО в связи с этими вопросами. К сожалению, организация, которая должна первая реагировать на эти вопросы, расследовать все факты, все еще непонятным образом хранит молчание. Это недопустимо".

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Версия на английском языке Armenian vandalism: US State Department confirms, UNESCO remains silent
Версия на азербайджанском языке Erməni vandalizmi: ABŞ Dövlət Departamenti təsdiqləyir, UNESCO isə susur

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