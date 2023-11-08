Армянский депутат: После заключения мирного договора грузоперевозки могут пройти через Азербайджан

После заключения мирного договора основные грузоперевозки могут проходить через территорию Азербайджана.

После заключения мирного договора основные грузоперевозки могут проходить через территорию Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам депутат правящей партии "Гражданский договор" об альтернативе дороге через Верхний Ларс.

По его словам, этот маршрут выгоднее для Армении, поскольку такой путь короче и удобнее, он действовал также и в советское время, но без заключенного документа о мире его запустить невозможно.

"Что касается самого мирного договора, то он не должен содержать взрывоопасных положений, которые могли бы создать угрозу новой войны. Именно этим и обусловлена длительность процесса: обсуждается несколько вариантов демаркации", - отметил он.