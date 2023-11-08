Армянский депутат: После заключения мирного договора грузоперевозки могут пройти через Азербайджан

После заключения мирного договора основные грузоперевозки могут проходить через территорию Азербайджана.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам депутат правящей партии "Гражданский договор" об альтернативе дороге через Верхний Ларс.
По его словам, этот маршрут выгоднее для Армении, поскольку такой путь короче и удобнее, он действовал также и в советское время, но без заключенного документа о мире его запустить невозможно.
"Что касается самого мирного договора, то он не должен содержать взрывоопасных положений, которые могли бы создать угрозу новой войны. Именно этим и обусловлена длительность процесса: обсуждается несколько вариантов демаркации", - отметил он.