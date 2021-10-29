Армянский депутат: Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван

Армения должна предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван, как автомобильную, так и железную.

Армения должна предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван, как автомобильную, так и железную.

Об этом Report сообщает со ссылкой на интервью депутата армянского парламента от фракции "Гражданский договор" Гагика Мелконяна газете "Жоховурд".

В нем Мелконян отметил, что "Азербайджан получит дорогу в Нахчыван по территории Армении".

По его словам, Азербайджан должен иметь возможность въезда-выезда в автономию и из нее по наземной дороге. "Они [Азербайджан] должны иметь такую возможность, у них должна быть дорога Азербайджан – Нахчыван", - заявил он.