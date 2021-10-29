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Армянский депутат: Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван

Армянский депутат: Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван Армения должна предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван, как автомобильную, так и железную.
Внешняя политика
29 октября 2021 г. 14:22
Армянский депутат: Азербайджану должна быть предоставлена дорога в Нахчыван
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Армения должна предоставить Азербайджану дорогу в Нахчыван, как автомобильную, так и железную.

Об этом Report сообщает со ссылкой на интервью депутата армянского парламента от фракции "Гражданский договор" Гагика Мелконяна газете "Жоховурд".

В нем Мелконян отметил, что "Азербайджан получит дорогу в Нахчыван по территории Армении".

По его словам, Азербайджан должен иметь возможность въезда-выезда в автономию и из нее по наземной дороге. "Они [Азербайджан] должны иметь такую возможность, у них должна быть дорога Азербайджан – Нахчыван", - заявил он.

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Версия на английском языке Armenian MP: "Azerbaijan must have road to Nakhchivan"
Версия на азербайджанском языке Erməni deputat: "Naxçıvana gediş-gəliş üçün Azərbaycana yol verilməlidir"

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