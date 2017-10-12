 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские СМИ: Президенты Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе

    Встреча состоится в Женеве

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На следующей неделе президент Армении Серж Саргсян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Report со ссылкой на армянский портал Lragir.am, об этом заявил вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян после заседания исполнительного органа РПА. 

    По его словам, встреча состоится в Женеве.  

    "Переговоры продолжаются, но на данном этапе важно восстановление благоприятной атмосферы. Это позволит более оптимистично смотреть на будущее", - сказал Ашотян. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi