Армянские СМИ: Президенты Азербайджана и Армении встретятся на следующей неделе

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ На следующей неделе президент Армении Серж Саргсян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает Report со ссылкой на армянский портал Lragir.am, об этом заявил вице-председатель Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян после заседания исполнительного органа РПА.

По его словам, встреча состоится в Женеве.

"Переговоры продолжаются, но на данном этапе важно восстановление благоприятной атмосферы. Это позволит более оптимистично смотреть на будущее", - сказал Ашотян.