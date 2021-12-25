Армянская ложь разоблачена в мексиканском СМИ

Одно из ведущих СМИ Мексики ContraReplica опубликовало статью посла Азербайджана Мамеда Талыбова о военных преступлениях Армении во время прошлого конфликта, провокационных шагах, которые в настоящее время вызывают эскалацию напряженности на Южном Кавказе

Одно из ведущих СМИ Мексики ContraReplica опубликовало статью посла Азербайджана Мамеда Талыбова о военных преступлениях Армении во время прошлого конфликта, провокационных шагах, которые в настоящее время вызывают эскалацию напряженности на Южном Кавказе, новых реалиях в регионе.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджана в Мексике, в статье говорится о преступлениях против человечности, совершенные Арменией во время 30-летней оккупации, а также удары баллистическими ракетами по городам за пределами зоны конфликта во время 44-дневной войны, повлекшие за собой многочисленные жертвы среди наших мирных жителей, а также армянский вандализм на освобожденных территориях, массовые минирования и их последствия.

Рассказывается о шагах, предпринятых военно-политическим руководством Армении, особенно незаконного визит экс-министра обороны Армении на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы и сосредоточение около 60 военнослужащих ВС Армении на пути к позиции Азербайджанской армии в Лачыне.

В статье также комментируется проблема "военнопленных", одного из основных элементов деструктивной риторики армянской стороны. Утверждается, что они были террористами, которых судят по закону АР. Правда, в знак доброй воли те, кто непосредственно не участвовал в преступной деятельности, были освобождены.

Отмечается, также, что Азербайджан неоднократно обращался к Армении с призывом начать демаркацию и делимитацию границ и разработать окончательное мирное соглашение, но пока не получила положительный ответ.