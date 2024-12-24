Армянская игрушка Сороса сломалась: Трамп толкнул Пашиняна в объятия Москвы

Армянский премьер Пашинян летит в Россию второй раз за две недели. 13 декабря он был в Москве, а уже 25 декабря под Петербургом примет участие в саммите СНГ и лично проведет заседание Евразийского экономического совета. Как и в Москве, в Петербурге отдель

Армянский премьер Пашинян летит в Россию второй раз за две недели. 13 декабря он был в Москве, а уже 25 декабря под Петербургом примет участие в саммите СНГ и лично проведет заседание Евразийского экономического совета. Как и в Москве, в Петербурге отдельной встречи с Путиным ему не обещают.

Как сообщает Report , об этом говорится в статье NEWS.ru .

Какая у лидеров СНГ программа в Петербурге

Президент Владимир Путин во вторник, 24 декабря, отправился в Санкт-Петербург, где в ближайшие несколько дней проведет встречи с коллегами по СНГ.

При этом на полях заседания руководства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отдельной встречи Путина и армянского премьера Никола Пашиняна не предусмотрено, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Отдельной встречи не планируется. Но у них будет возможность при необходимости поговорить", - сказал представитель Кремля.

В среду на горнолыжном курорте "Игора", расположенном в Ленинградской области неподалеку от Ладожского озера, состоится неформальная встреча в верхах СНГ, сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. Предусмотрена культурная программа, связанная с зимними видами спорта. Ушаков отметил, что кататься на лыжах лидеры не будут, но могут посмотреть на какие-то мероприятия. По словам помощника российского лидера, подписывать документы не планируется, так как в целом предусмотрено чисто дружеское, неформальное общение.

Зато в четверг, 26 декабря, в "Игоре" соберется на заседание Высший Евразийский экономический совет, то есть состоится саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На него приглашены не только участники объединения, но и наблюдатели - Узбекистан и Куба (правда, Куба - только по видеосвязи). Лидеры обсудят работу сообщества и дальнейшее углубление интеграции.

Почему Пашинян отказался пригласить саммит ЕАЭС в Армению

На саммите ЕАЭС Пашинян, как ожидается, завершит свое председательство в организации. При этом собирать саммит в своей собственной республике, как это принято, премьер посчитал нецелесообразным. "Потому что, к сожалению, и я об этом говорил публично, не все члены Высшего Евразийского экономического совета желательны в Армении", - оправдывался Пашинян в начале декабря.

В Россию Пашинян прилетал совсем недавно - в пятницу, 13 декабря. В тот день в российской столице прошло заседание Евразийского межправительственного совета, посвященное сотрудничеству в области энергетики, промышленности, развитию электронной торговли. Россию на нем представлял премьер-министр Михаил Мишустин.

Предпоследний раз Пашинян прилетал в Москву в октябре - тоже на саммит СНГ. Он тогда даже успел покататься по столичной набережной на велосипеде. В 2023 году Пашинян пропустил большинство саммитов СНГ и ОДКБ.

Почему Пашинян опять разворачивается лицом к России

Причина, по которой Армения перестала бойкотировать саммиты в России, - это избрание Дональда Трампа на пост президента США, считает политолог Дмитрий Солонников.

"В Европе и США меняется конфигурация. Победа Трампа предвещает усиление изоляционистских тенденций в Вашингтоне. Кроме того, Пашинян - ставленник Джорджа Сороса, а это прямой, персональный враг Трампа. Что касается Евросоюза, то у него теперь меньше ресурсов на геополитические эксперименты, - даже у Франции, которая долго вмешивалась в дела Южного Кавказа", - пояснил NEWS.ru российский политолог.

Пашинян не может не учитывать перемены в настроении Запада, а также события в соседней Грузии, вступившей с Западом в конфликт, тогда как именно через эту страну Армения поддерживала сухопутную связь с Евросоюзом. "Наверное, мечты о вступлении Армении в ЕС и НАТО у него остаются. Ради этого Пашиняна и поставили когда-то у власти. Но эти "хотелки" становятся все менее реалистичными. Поэтому он вынужден корректировать политику и снова укреплять связи с Россией. Впрочем, Пашинян - хозяин своего слова. Сегодня - дал, завтра - забрал обратно", - иронизирует Солонников.

В прошлом году Пашинян бойкотировал большинство саммитов, на которых мог встретиться с Путиным, однако в этом году он снова начал их посещать, отмечают эксперты.

"Пашинян осенью приезжал в Москву на саммит СНГ. Старается максимально оберегать экономические выгоды Армении от этого сотрудничества. При этом Пашинян позволяет себе достаточно грубые высказывания в адрес лидеров ЕАЭС, намекая, что им будут не рады на территории Армении. Но, скорее всего, его мечта о том, что уход Армении на Запад будет оплачен за счет партнеров по ЕАЭС, остается в силе", - допускает Солонников.

Западу уже не до Армении, поэтому эту страну никто уже не зовет ни в Евросоюз, ни в НАТО, отмечает эксперт. "Ереван будет работать в нынешней конфигурации, ожидая, когда вновь откроется окно возможностей бежать в Европу. Пашинян как был прозападным политиком, так и остался. Глобального разворота в сторону России при его правлении ждать не стоит", - предупреждает политолог.

Как США ведут Армению по пути Украины

В ноябре, сразу после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что американские дипломаты ускорили работу в Армении по схемам, опробованным в Украине и в Молдове. Как сообщило пресс-бюро службы, "в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении".

"В администрации Байдена возникло желание напоследок запустить побольше программ, выделить НКО как можно больше денег, чтобы идеологическая работа, которая ведется в разных уголках мира, продолжалась и после ухода Байдена из Белого дома, - говорил тогда NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Мы видим, что это уже началось для Украины. Вполне возможно, что это продолжится в самой Армении".

Почему оппозиция критикует Пашиняна за бесхарактерность

Пашинян понимает, что Армению могут исключить из Евразийского экономического сообщества, - а ведь это абсолютно незаменимая организация для Еревана, поясняет NEWS.ru лидер Демократической партии Армении, бывший консультант президента республики Арам Саргсян.

Еревану не хочется терять торговый оборот с Россией, достигший $14 млрд, говорит Саргсян и добавляет: Пашинян не отказывался полностью от общения с Москвой, он так и не покинул состав ОДКБ, хотя намекал на такой выход.

"Согласие Пашиняна стать председателем нынешнего заседания в Петербурге не стоит воспринимать как поворот в сторону России, поскольку его жесты остаются противоречивыми. Не далее как этим летом власти Армении вынудили российских пограничников уйти из аэропорта Звартноц, - считает оппозиционер. - Так что политические отношения - не такие, как экономические. Союза Еревана и Москвы фактически больше нет. При нынешней власти не стоит ждать оттепели в отношениях".

Как Запад мешает Армении договориться с Азербайджаном

Армянский лидер оказался под давлением сразу с двух сторон. С одной - соседний Азербайджан критикует его за попытки затянуть переговоры о мирном договоре. С другой - радикальные националисты внутри страны, напротив, осуждают Пашиняна за "излишнюю уступчивость" в диалоге с соседом. При этом, по мнению Саргсяна, армянское руководство все равно ориентируется больше всего на мнение Запада.

Как напоминает Саргсян, армянский премьер несколько лет назад публично одобрил Алма-Атинскую декларацию 1991 года - тем самым он признал и Азербайджан в его советских границах, подтвердив азербайджанский статус Карабаха. Однако теперь Ереван выдвигает Баку некие все новые и новые условия для подписания мирного договора, отмечает собеседник.

Теперь Пашинян медлит с демаркацией границы с Азербайджаном - и, вероятно, этот новый раунд игры начался не случайно, а опять «под диктовку Запада», полагает оппозиционер. Глава правительства Армении говорит, что после делимитации и демаркации миссия наблюдателей Евросоюза ему не будет больше нужна, - но это происходит по требованию Азербайджана и Турции, возмущается оппозиционер.

Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения, сообщила во вторник, 24 декабря, пресс-служба Кремля.