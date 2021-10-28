Армянская агрессия, 44-дневная Отечественная война в мексиканской прессе

Авторитетная англоязычная мексиканская газета Pulse News Mexico опубликовала статью известной журналистки Терезы Марголис о хронике развития от восстановления государственной независимости Азербайджана до наших дней.

Авторитетная англоязычная мексиканская газета Pulse News Mexico опубликовала статью известной журналистки Терезы Марголис о хронике развития от восстановления государственной независимости Азербайджана до наших дней.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, автор также сослался на презентацию "30 лет независимости Азербайджана - от трудностей к успеху", проведенную в Национальной академии истории и географии Мексики по случаю "Дня независимости". Она рассказал об исключительной роли общенационального лидера Гейдара Алиева в укреплении и всестороннем развитии нашей государственности, многогранной нефтегазовой стратегии Азербайджана, социально-экономических достижениях и т.д.

В статье также обсуждается история армянской агрессии, 44-дневная война и ее последствия, а также о работе, проделанной Азербайджаном за последние 11 месяцев на освобожденных территориях.