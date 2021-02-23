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Армяно-азербайджанский конфликт освещен в американском СМИ

Армяно-азербайджанский конфликт освещен в американском СМИ В известном американском печатном органе Newsweek опубликована статья посла Азербайджанской Республики в США Элина Сулейманова, посвященная достижению устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном после Карабахской войны
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 08:48
Армяно-азербайджанский конфликт освещен в американском СМИ

В известном американском печатном органе Newsweek опубликована статья посла Азербайджанской Республики в США Элина Сулейманова, посвященная достижению устойчивого мира между Арменией и Азербайджаном после Карабахской войны.

Как сообщили Report в посольстве штатов, в статье говорится об упущенных возможностях для нормализации отношений и достижения экономической интеграции в Южно-Кавказском регионе. Посол рассказал о том, что в результате 30-летней агрессии Армении на международно признанных территориях Азербайджана около 1 миллиона вынужденных переселенцев были изгнаны со своих земель и территория подверглась серьезным разрушениям. Он напомнил, что в результате этой агрессии Армения оказалась в изоляции, зависимости от внешних факторов, экономическом и демографическом спаде.

Посол отметил, что после окончания войны для Армении и армянского народа появились новые возможности жить в мире с азербайджанскими соседями, оправившись от эмоциональной и экономической катастрофы агрессии. Ссылаясь на то, что спустя несколько десятилетий высокопоставленные чиновники Армении и Азербайджана обсудили налаживание транспортных и коммуникационных связей для регионального сотрудничества, Э.Сулейманов обратил внимание на то, что в настоящее время ведутся демаркационные работы и предпринимаются усилия по возвращению вынужденных переселенцев.

В статье подчеркивается важность участия американских компаний в создании «умных» и «зеленых» городов, а также сообщается, что преградой на этом пути являются заминированные территории, что приводит к гибели мирных жителей и военных. Отмечается важность заинтересованности США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ и члена Совета Безопасности ООН в выполнении решений в направлении сохранения мира. США должны выступать в качестве объективного посредника в направлении того, чтобы обе страны вели себя в соответствии с международным правом.

Посол Э.Сулейманов особо отметил, что тяжелые раны прошлого, в том числе Ходжалинская резня, унесшая в 1992 году жизни сотен азербайджанцев, до сих пор не залечены. В то же время Азербайджан готов смотреть в будущее и предпринимать необходимые сложные шаги для обеспечения мира. Азербайджан выразил позицию по обеспечению реинтеграции граждан Нагорного Карабаха армянского происхождения в социальную и экономическую жизнь страны.

Говоря о том, что Азербайджан с мусульманским большинством является примером толерантности и многонациональности, посол осудил религиозную подоплеку конфликта между Арменией и Азербайджаном, отметив, что подобные попытки наносят серьезный ущерб миру.

Прочный мир между Азербайджаном и Арменией, раскрывая весь потенциал региона, создаст возможности для интеграции Армении с соседями, которые не должны быть упущены.

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Версия на азербайджанском языке "Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ABŞ-ın məşhur mətbu orqanı “Newsweek”də

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