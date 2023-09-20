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Армянин совершил нападение на здание консульства Азербайджана в США

Армянин совершил нападение на здание консульства Азербайджана в США Здание генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе облили краской.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 12:44
Армянин совершил нападение на здание консульства Азербайджана в США

Здание генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе облили краской.

Как сообщает Report, информация об этом и соответствующее видео были распространены в социальных сетях.

Сообщается, что некий армянин совершил нападение на здание консульства Азербайджана, облил краской весь периметр здания и запер двери.

В момент происшествия сотрудников полиции на месте происшествия не было. Эксперты заявили, что, исходя из опыта прошлых лет, полиция Лос-Анджелеса и другие ведомства могли бы предпринять дополнительные меры по усилению безопасности генконсульства, предвидя такие потенциальные ЧП.

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Версия на английском языке Armenians attack building of consulate of Azerbaijan in US
Версия на азербайджанском языке Ermənilər Azərbaycanın ABŞ-dəki konsulluğunun binasına hücum edib

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