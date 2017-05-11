Армяне попытались совершить провокацию на конференции ОБСЕ в Тбилиси

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Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Армяне попытались совершить провокацию на ежегодной конференции ОБСЕ в Тбилиси на тему "Лживые новости, дезинформация и свобода СМИ".

Как сообщает Report, во время выступления на мероприятии руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмета Гаджиева состоящая в основном из государственных чиновников делегация Армении попыталась помешать этому.

Как заявил Report Х. Гаджиев, на конференции он поделился опытом Азербайджана в данной сфере.

"На мероприятии я в основном говорил о дезинформации и пропагандисткой кампании со стороны армян в контексте армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. В то же время я коснулся роли армянского лобби в этом контексте, проводимых против Азербайджана кампаний по дезинформации во время международных мероприятий и их широком характере. Кроме того, я рассказал о работах и мероприятиях, выполняемых азербайджанским правительством для предотвращения на национальном уровне дезинформации и кампаний лживой пропаганды", - отметил представитель МИД Азербайджана.

Комментируя распространившуюся в армянских СМИ информацию о том, что выступление Х. Гаджиева было безуспешным, не доведенным до конца, а армяне высказали ему протест, Х. Гаджиев отметил, что это очередной пример того, что армяне заняты лживыми новостями и дезинформацией: "К сожалению, армянская сторона и в этот раз показала, насколько далека от правил этического поведения. Госчиновники Армении, представители Администрации президента Армении, МИД и СМИ показали свой уровень. Они пытались вмешаться в процесс в очень агрессивной, грубой форме, но мы довели до конца процесс, наше выступление и ответили на многочисленные вопросы аудитории".