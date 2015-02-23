​Армяне попытались сорвать проходящее в еврейской синагоге в Лос-Аджелесе мероприятие, посвященное Ходжалинскому геноциду

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ По случаю 23-й годовщины ходжалинского геноцида в еврейской синагоге "Пико Шул" ("Pico Shul") в Лос-Анджеле прошла церемония почтения памяти жертв трагедии.

Как отмечает Report, на мероприятии, проведенном совместно с Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, наряду с многочисленными представителями еврейской диаспоры, принимали также участие и члены других общин.

Очевидец ходжалинской трагедии Анар Усубов поделился тяжелыми воспоминаниями, отметив, что в результате геноцида многие потеряли не только членов семьи, родственников, но и свое детство и юность.

Представитель синагоги Эмили Пфластер рассказала, что факты, с которыми она столкнулась в результате исследований, привели ее в ужас. Э. Пфластер заявила, что недавно встретилась в Лос-Анджелесе с пережившей ходжалинскую трагедию Дурданой Агаевой, которая рассказала об ужасах, которые она пережила.

После выступлений участники посмотрели вместе с Д.Агаевой и другими очевидцами ходжалинской трагедии видеоматериал, подготовленный Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе. Д.Агаева рассказала о зверствах армян, с которыми она столкнулась будучи в армянском плену.

Затем в исполнении скрипача прозвучало произведение, посвященное памяти жертв Холокоста, участники ознакомились с фотовыставкой.

Отметим, что пытавшиеся сорвать мероприятие представители армянского лобби оставили на стенах синагоги оскорбительные граффити.