В ПАСЕ турецкий депутат призвал Армению не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

© Akif Çağatay Kılıç - Türkiyənin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri https://report.az/storage/news/3c0fa452ea51ad07c20887b561b55b2d/df4b9519-e5c7-47d6-91b1-ca94a96a8879_292.jpg

"Мы не должны указывать пальцем друг на друга".

Как сообщает французское бюро Report, об этом в ходе обсуждений на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы доклада о политических заключенных в Азербайджане сказал глава турецкой делегации в структуре Акиф Чагатай Кылыч.

Депутат довел до внимания ПАСЕ использование в отчете неверных утверждений: "В отчете содержатся неверные утверждения. Используемые здесь слова должны быть понятными и открытыми. Мои коллеги из других делегаций в ПАСЕ уже упоминали об этом. Азербайджан сотрудничает с Советом Европы. Проблемы есть в любой стране. Мой турецкий коллега затронул этот вопрос. Один из мэров в Бельгии был исключен из партии из-за встречи со своим турецким коллегой".

Акиф Чагатай Кылыч призвал армянскую делегацию в ПАСЕ заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана: "Совет Европы - это арена гармонии. Совет Европы и ПАСЕ - место, где мы проводим обсуждения. Мы не должны указывать пальцем друг на друга. Выступающая здесь против Азербайджана армянская делегация должна знать, что в их собственной стране множество нерешенных проблем. Поэтому, защищайте свои права человека и занимайтесь своими внутренними проблемами".