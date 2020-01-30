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В ПАСЕ турецкий депутат призвал Армению не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана

Армению призвали не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана
© Akif Çağatay Kılıç - Türkiyənin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri

"Мы не должны указывать пальцем друг на друга".

Как сообщает французское бюро Report, об этом в ходе обсуждений на зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы доклада о политических заключенных в Азербайджане сказал глава турецкой делегации в структуре Акиф Чагатай Кылыч. 

Депутат довел до внимания ПАСЕ использование в отчете неверных утверждений: "В отчете содержатся неверные утверждения. Используемые здесь слова должны быть понятными и открытыми. Мои коллеги из других делегаций в ПАСЕ уже упоминали об этом. Азербайджан сотрудничает с Советом Европы. Проблемы есть в любой стране. Мой турецкий коллега затронул этот вопрос. Один из мэров в Бельгии был исключен из партии из-за встречи со своим турецким коллегой". 

Акиф Чагатай Кылыч призвал армянскую делегацию в ПАСЕ заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана: "Совет Европы - это арена гармонии. Совет Европы и ПАСЕ - место, где мы проводим обсуждения. Мы не должны указывать пальцем друг на друга. Выступающая здесь против Азербайджана армянская делегация должна знать, что в их собственной стране множество нерешенных проблем. Поэтому, защищайте свои права человека и занимайтесь своими внутренними проблемами". 

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