Расим Мусабеков: Армения традиционно извлекала выгоду из соперничества России и Турции

Маленькие страны, такие как Армения, стараются извлекать выгоду из соперничества больших держав.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков на конференции "Россия-Турция-Азербайджан: Политический диалог, экономика, безопасность".

"В этой связи мы видим, как Армения традиционно старалась извлекать свою выгоду из соперничества России и Турции. А вот Азербайджан всегда из-за подобных отношений России и Турции терял. Страна в результате оказывается перед сложным выбором. Но сегодня ситуация сложилась так, что складывается региональный треугольник Россия-Турция-Азербайджан, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве", - заявил Р.Мусабеков.

По его словам, Азербайджан не только приветствует сотрудничество России и Турции, но и "с большим удовольствием" принимает участие, как третий партнер, что выгодно Турции.

Депутат также отметил особое значение сотрудничества Азербайджана, России и Турции в сфере обеспечение региональной энергобезопасности.

Политолог подчеркнул, что существует аналогичный трехсторонний формат с участием Ирана - Москва-Баку-Тегеран.