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Расим Мусабеков: Армения традиционно извлекала выгоду из соперничества России и Турции

Армения традиционно извлекала выгоду из соперничества РФ и Турции
Депутат: Маленькие страны, такие как Армения, стараются извлекать выгоду из соперничества больших держав

Маленькие страны, такие как Армения, стараются извлекать выгоду из соперничества больших держав.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат парламента Азербайджана, политолог Расим Мусабеков на конференции "Россия-Турция-Азербайджан: Политический диалог, экономика, безопасность".

"В этой связи мы видим, как Армения традиционно старалась извлекать свою выгоду из соперничества России и Турции. А вот Азербайджан всегда из-за подобных отношений России и Турции терял. Страна в результате оказывается перед сложным выбором. Но сегодня ситуация сложилась так, что складывается региональный треугольник Россия-Турция-Азербайджан, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве", - заявил Р.Мусабеков.

По его словам, Азербайджан не только приветствует сотрудничество России и Турции, но и "с большим удовольствием" принимает участие, как третий партнер, что выгодно Турции.

Депутат также отметил особое значение сотрудничества Азербайджана, России и Турции в сфере обеспечение региональной энергобезопасности.

Политолог подчеркнул, что существует аналогичный трехсторонний формат с участием Ирана - Москва-Баку-Тегеран.

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