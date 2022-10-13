Президент: Армения систематически совершала военные преступления в отношении населения Азербайджана

Армения систематически совершала военные преступления в отношении гражданского населения и военных Азербайджана.

Армения систематически совершала военные преступления в отношении гражданского населения и военных Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

"Два года назад в результате победы во Второй карабахской войне Азербайджан освободил свои территории от армянской оккупации, положил конец продолжавшемуся три десятилетия карабахскому конфликту, обеспечив справедливость и выполнение четырех резолюций Совбеза ООН, принятых в 1993 году и требующих безусловного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана.

Населенные пункты, где проживали наши граждане, наши культурные и религиозные памятники, мечети намеренно уничтожались, разграблялись на протяжении почти 30 лет армянской оккупации. Даже мечети использовались как стойла для содержания животных", - заявил глава государства.

По его словам, эти разрушения приветствовались, а армянские вандалы, преступники войны прославлялись героями в Армении.