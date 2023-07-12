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Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле

Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле Несомненно, благодаря успешной, решительной дипломатии Азербайджана мы добьемся больших результатов, Армения предпримет практические шаги в мирном направлении
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 11:25
Депутат: Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле

Несомненно, благодаря успешной, решительной дипломатии Азербайджана мы добьемся больших результатов, Армения предпримет практические шаги в мирном направлении.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров, комментируя слова президента Ильхама Алиева на совещании, посвященном социально-экономическим итогам шести месяцев этого года.

Он отметил, что мир зависит от обеих сторон, и Армения должна адекватно реагировать на искренние усилия Азербайджана:

"Во время встречи в Праге в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана. А в мае этого года он озвучил конкретные параметры, а также упомянул анклавы и Восточный Зангезур. Конечно, это важная историческая победа. Потому что Армения пришла к сегодняшней позиции не по своей воле, а последовательная, принципиальная политическая линия Азербайджана, давление заставили ее это сделать”.

По словам Насирова, сейчас главный вопрос заключается в том, чтобы официальный Ереван доказал свои слова на деле: "Пашинян также должен реализовать сказанное конкретными документами. Конечно, нет никаких сомнений в том, что это случится. Официальный Баку справится и с этим. Как известно, в 2020 году мы восстановили нашу территориальную целостность военным путем. А потом мы запустили дипломатию для урегулирования отношений. Это говорит о том, что Азербайджан способен сказать свое слово как в военной, так и в дипломатической сфере. Однако если Армения не извлекла уроков из последствий Второй Карабахской войны, мы можем задействовать и другие варианты”.

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Версия на азербайджанском языке “Ermənistan bu nöqtəyə öz xoşu ilə gəlməyib” - RƏY

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