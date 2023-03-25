Армения при поддержке своих покровителей нарушает стабильность в регионе

Армения при поддержке своих покровителей устраивает провокации и нарушает стабильность в регионе. Если до сих пор Армению в основном подстрекали к провокациям Франция и Россия, то теперь к такой деятельности прибегает и иранский режим.

Армения при поддержке своих покровителей устраивает провокации и нарушает стабильность в регионе. Если до сих пор Армению в основном подстрекали к провокациям Франция и Россия, то теперь к такой деятельности прибегает и иранский режим.

Об этом Report сказал политолог Габиль Гусейнли.

По его словам, обещания Тегерана подстрекают армянскую сторону на провокации, вследствие чего премьер-министр Армении Никол Пашинян, который до сих пор говорил о мирном договоре, сейчас выступает с безответственными заявлениями, обвиняя Азербайджан.

"В деструктивной позиции официального Еревана также прослеживается след официальной Москвы. Не могут не вызывать беспокойство некоторые действия России, подписавшей документ о союзническом взаимодействии с Азербайджаном. К примеру, глава т.н. режима Араик Арутюнян едет в Москву, получает определенные инструкции, на основании которых осуществляет подрывную деятельность. Российские миротворцы в регионе больше занимаются коммерческой деятельностью, нежели миротворческой. Россия активно участвует в вооружении Армении. Следовательно, мы в очередной раз можем самостоятельно решить этот вопрос. Ибо, предупреждения не дают должного результата. Как Азербайджан самостоятельно выполнил четыре резолюции ООН во время Отечественной войны, так и сейчас может предпринять соответствующие шаги для своей безопасности", - считает Г.Гусейнли.

Напомним, что 24 марта Министерством Азербайджана в очередной раз было выявлено движение колонны, осуществлявшей незаконные военные перевозки по грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

Отмечалось, что техническими средствами наблюдения азербайджанской стороны было зафиксировано движение одной боевой машины БТР-82А, принадлежащей российскому миротворческому контингенту, трех тентовых автомобилей "КамАЗ" и "КамАЗ"а с топливным баком, принадлежащих армянам.

"Подобные действия российского миротворческого контингента являются неисполнением возложенных на него обязательств по выполнению положений трехстороннего заявления", - подчеркнули в азербайджанском оборонном ведомстве.

Там добавили, что создание вопреки его обязанностям и обязательствам условий для свободной транспортировки и сопровождение перевозок живой силы, боеприпасов, мин, а также других средств материально-технического обеспечения для незаконных армянских формирований, действующих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, является грубым нарушением достигнутых договоренностей со стороны миротворческого контингента. Подобные случаи должны быть немедленно прекращены.

Подобные незаконные действия, происходящие регулярно, создают необходимость установления погранично-пропускного и контрольного пункта Азербайджана в конечной точке азербайджано-армянской границы на Лачынской дороге.

Кроме того, был установлен факт прокладывания со стороны незаконных армянских вооруженных формирований с привлечением инженерной и специальной техники новой дороги Ханкенди-Кёсалар-Мирзяляр-Туршсу к северу от дороги Ханкенди-Халфали-Туршсу в целях осуществления военных перевозок на боевые позиции незаконных армянских вооруженных формирований.