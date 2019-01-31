Азербайджанское представительство международного комитета: Армения стала местом нарушений прав человека

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Армянский политический заключенный скончался после голодовки. В Армении продолжается нарушение прав человека. Называющая себя демократическим государством Армения, на самом деле игнорирует международные законы, стала местом нарушений прав человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении азербайджанского представительства Международного комитета защиты прав человека.

Было подчеркнуто, что в Армении, которую ведущие организации, в том числе Парламентская Ассамблея Совета Европы, Европарламент, ОБСЕ и другие международные организации называют "страной инноваций", нет обоснованных причин говорить не только о демократии, но даже и о верховенстве закона.

"Вызывает удивление то, что международные структуры, которые с особой чуткостью подошли к проведению выборов и вопросам, связанным с правами человека в Азербайджане, проявили безразличие к вопросам грубого нарушения прав человека в Армении, арестам невиновных лиц, фальсификации избирательного процесса и другим вопросам. 17 января 2019 года Европарламент принял не отражающую реальность и необоснованную резолюцию № 2019/2511 под названием "Ситуация в Азербайджане и дело Мехмана Гусейнова" и принял во внимание дело блогера Мехмана Гусейнова. Но сегодня несмотря на распространенную по всему миру, включая американскую и европейскую прессу новость о смерти в результате голодовки заместителя председателя партии "Армянские орлы: Единая Армения", политического заключенного Мгера Егиазаряна, международные организации молчат по этому поводу. Как азербайджанское представительство Международного комитета защиты прав человека и Центр общественно-политических процессов и международных исследований мы призываем членов парламента Евросоюза положить конец двойным стандартам в регионе Южного Кавказа", - говорится в заявлении.