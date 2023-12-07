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Армения отозвала свою кандидатуру на проведение СОР29 в поддержку Азербайджана

Армения отозвала свою кандидатуру на проведение СОР29 в поддержку Азербайджана Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
7 декабря 2023 г. 21:19
Армения отозвала свою кандидатуру на проведение СОР29 в поддержку Азербайджана

Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения.

"В качестве доброго жеста, Республика Армения отзывает свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики. Азербайджанская Республика и Республика Армения надеются, что другие страны Восточноевропейской группы также поддержат кандидатуру Азербайджана. В качестве доброго жеста, Азербайджанская Республика поддерживает кандидатуру Республики Армения из Восточноевропейской группы на членство в Бюро СОР", - отмечается в тексте документа.

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Версия на английском языке Armenia withdraws its candidacy for hosting COP29 in support of Azerbaijan's bid
Версия на азербайджанском языке Ermənistan COP29-un ev sahibliyinə Azərbaycanın xeyrinə öz namizədliyini geri götürüb

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